Eksplozija u Nemačkoj: U ruševinama traže ljude, ima poginulih

Jedna osoba je poginula, a desetine su povređene danas u eskploziji u stambenom naselju Blankenburgu, na istoku Nemačke, saopštila je policija. U stanu u kome je odjeknula eksplozija pronađena municija. Stanovici tog bloka, kao i obližnji vrtić su evakuisani. Mesto eksplozije obezbedila je policija, a niko od dece nije povređen.