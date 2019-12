Radnici Pošte nezadovoljni dogovorom sa vladom! Rukovodstvo ostaje u "foteljama", stanje nepromenjeno! Kako su štrajkači izigrani

Pravda pre 47 minuta | N1

Deo radnika Pošte Srbije nezadovoljan je postignutim dogovorom o prekidu obustave rada u tom javnom preduzeću, rekao je radnik Stefan Mitrović. On je kolege optužio da su dogovor postigli "ispod žita", a da se u javnosti stvara utisak da je do obustave rada došlo zbog jedne do dve hiljade dinara.

"Radnici koji su sinoć prisustvovali pregovorima pristali su na određena povećanja zarada, čime je izigrana većina radnika koji su učestvovali u obustavi rada ne samo zbog malih primanja, nego i zbog stanja u preduzeću", rekao je Mitrović. On je dodao da se posle postignutog dogovora ništa neće promeniti i da rukovodstvo preduzeća "ostaje u svojim foteljama". Mitrović je zamerio predstavnicima radnika što sa predlogom nisu izašli pred kolege, pa da se oni izjasne