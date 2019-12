Stefanović: Bastać pozvan u svojstvu građanina da da izjavu

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je policija pozvala predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća da u svojstvu građanina da izjavu zbog onoga za šta ga je optužio njegov kum.

On je na konferenciji za novinare rekao da je Bastać tražio od policije da ga službenim vozilom preveze u policiju, a da su neki to iskoristili da predstave kao da je Bastać uhapšen. „Na osnovu zahteva tužilaštva policija sprovodi ovu istragu“, rekao je Stefanović. Na pitanja o odnosu opozicionih političara prema policiji, Stefanović je rekao da oni vređaju policiju, a da žele da ukinu određene jedinice. On je rekao i da se napada policajac jer je uhapsio čoveka