Vučević (SNS): Planirali smo izbore na kraju 2026, ali možda budu i pre

Bujanovac, 11. avgust 2025. Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u ponedeljak da je ideja te stranke da parlamentarni izbori budu održani krajem 2026. godine, ali da o tome ne odlučuje direktno sama stranka, već nadležne državne institucije. Vučević je za televiziju Prva rekao da će odluku doneti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, ukoliko bude želela da skrati svoj mandat, a predsednik raspiše izbore u skladu sa Ustavom