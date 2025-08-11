Vučević (SNS): Planirali smo izbore na kraju 2026, ali možda budu i pre

Bujanovačke pre 1 sat
Vučević (SNS): Planirali smo izbore na kraju 2026, ali možda budu i pre
Bujanovac, 11. avgust 2025. Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u ponedeljak da je ideja te stranke da parlamentarni izbori budu održani krajem 2026. godine, ali da o tome ne odlučuje direktno sama stranka, već nadležne državne institucije. Vučević je za televiziju Prva rekao da će odluku doneti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, ukoliko bude želela da skrati svoj mandat, a predsednik raspiše izbore u skladu sa Ustavom
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

N1 Info pre 15 minuta
Da li je ovo definitivna najava vanrednih izbora? Vučić se telefonski uključio na sednicu SNS, Vučević saopštio plan…

Da li je ovo definitivna najava vanrednih izbora? Vučić se telefonski uključio na sednicu SNS, Vučević saopštio plan naprednjaka

Pravda pre 11 minuta
Vučević: Blokaderi su duboko antihrišćanski i antireligijski nastrojeni, sa nestrpljenjem čekam SNS skup u Novom Sadu

Vučević: Blokaderi su duboko antihrišćanski i antireligijski nastrojeni, sa nestrpljenjem čekam SNS skup u Novom Sadu

Moj Novi Sad pre 16 minuta
"Vučić nam se juče uključio na sednicu odbora u novom sadu": Miloš Vučević o izborima: "Biće to teška utakmica, blokaderska…

"Vučić nam se juče uključio na sednicu odbora u novom sadu": Miloš Vučević o izborima: "Biće to teška utakmica, blokaderska lista u prednosti"

Blic pre 1 sat
Da li je ovo definitivna najava vanrednih izbora? Vučić se telefonski uključio na sednicu SNS, Vučević saopštio plan…

Da li je ovo definitivna najava vanrednih izbora? Vučić se telefonski uključio na sednicu SNS, Vučević saopštio plan naprednjaka

Nova pre 2 sata
Vučević: Ideja SNS da se izbori održe krajem 2026,ali će odluku o tome doneti nadležni

Vučević: Ideja SNS da se izbori održe krajem 2026,ali će odluku o tome doneti nadležni

RTV pre 2 sata
Vučević: SNS želi izbore krajem 2026. godine, ali smo Vučića razumeli da to može biti i ranije

Vučević: SNS želi izbore krajem 2026. godine, ali smo Vučića razumeli da to može biti i ranije

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeParlamentarni izboriBujanovacSrpska napredna strankaSNSPredsednik SrbijeIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

N1 Info pre 15 minuta
Na Maliju uhapšeno oko 30 vojnih zvaničnika zbog pokušaja destabilizacije vlade

Na Maliju uhapšeno oko 30 vojnih zvaničnika zbog pokušaja destabilizacije vlade

Insajder pre 0 minuta
Različite verzije istog događaja

Različite verzije istog događaja

N1 Info pre 15 minuta
Napad na prostorije SSP-a u Bačkom Petrovcu: Ispisani uvredljivi grafiti

Napad na prostorije SSP-a u Bačkom Petrovcu: Ispisani uvredljivi grafiti

Serbian News Media pre 5 minuta
"Naredili su mu da sedne, čuo je pucanj": Oglasio se otac mladića kog je napala kosovska policija, ispričao šta je povod…

"Naredili su mu da sedne, čuo je pucanj": Oglasio se otac mladića kog je napala kosovska policija, ispričao šta je povod incidenta

Blic pre 1 minut