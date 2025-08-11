Vanredni parlamentarni izbori ponovo u fokusu: Izbori bez dijaloga nisu rešenje

Priča o održavanju parlamentarnih izbora pre kraja 2026. godine postala je ponovo aktuelna nakon poslednjih izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera SNS Miloša Vučevića. Dok vlast šalje nejasne signale o tačnom terminu, politički analitičari upozoravaju na ključne izazove koji prate potencijalne izbore — od konsenzusa o izbornim uslovima, do odnosa opozicije i studentske liste. “Da bi izbori bili rešenje za izlazak krize, neophodan je dijalog i prihvatanje rezultata svih aktera, što deluje

Mogućnost održavanja parlamentarnih izbora pre kraja 2026. godine ponovo je otvorena nakon sinoćnjih poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je nagovestio da bi građani na birališta mogli i pre zakonskog roka. Iako, kako navodi, Srpska napredna stranka želi da izbori budu krajem 2026. godine, predsednik SNS Miloš Vučević poručuje da je odluka u rukama predsednika države i premijera , a iz Vučićevog izlaganja, kaže, može se naslutiti da je moguć i raniji