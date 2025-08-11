Vanredni parlamentarni izbori ponovo u fokusu: Izbori bez dijaloga nisu rešenje

Insajder pre 3 sata
Vanredni parlamentarni izbori ponovo u fokusu: Izbori bez dijaloga nisu rešenje

Priča o održavanju parlamentarnih izbora pre kraja 2026. godine postala je ponovo aktuelna nakon poslednjih izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera SNS Miloša Vučevića. Dok vlast šalje nejasne signale o tačnom terminu, politički analitičari upozoravaju na ključne izazove koji prate potencijalne izbore — od konsenzusa o izbornim uslovima, do odnosa opozicije i studentske liste. “Da bi izbori bili rešenje za izlazak krize, neophodan je dijalog i prihvatanje rezultata svih aktera, što deluje

Mogućnost održavanja parlamentarnih izbora pre kraja 2026. godine ponovo je otvorena nakon sinoćnjih poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je nagovestio da bi građani na birališta mogli i pre zakonskog roka. Iako, kako navodi, Srpska napredna stranka želi da izbori budu krajem 2026. godine, predsednik SNS Miloš Vučević poručuje da je odluka u rukama predsednika države i premijera , a iz Vučićevog izlaganja, kaže, može se naslutiti da je moguć i raniji
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vučević: Ideja SNS-a je da se izbori održe krajem 2026, ali će odluku o tome doneti nadležni

Vučević: Ideja SNS-a je da se izbori održe krajem 2026, ali će odluku o tome doneti nadležni

RTV pre 2 sata
Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

Glas Zaječara pre 3 sata
Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

N1 Info pre 4 sati
Da li je ovo definitivna najava vanrednih izbora? Vučić se telefonski uključio na sednicu SNS, Vučević saopštio plan…

Da li je ovo definitivna najava vanrednih izbora? Vučić se telefonski uključio na sednicu SNS, Vučević saopštio plan naprednjaka

Pravda pre 4 sati
Mogući vanredni parlamentarni izbori u Srbiji: Vučević najavljuje skraćenje mandata

Mogući vanredni parlamentarni izbori u Srbiji: Vučević najavljuje skraćenje mandata

Serbian News Media pre 4 sati
Vučević: Blokaderi su duboko antihrišćanski i antireligijski nastrojeni, sa nestrpljenjem čekam SNS skup u Novom Sadu

Vučević: Blokaderi su duboko antihrišćanski i antireligijski nastrojeni, sa nestrpljenjem čekam SNS skup u Novom Sadu

Moj Novi Sad pre 4 sati
Vučević (SNS): Planirali smo izbore na kraju 2026, ali možda budu i pre

Vučević (SNS): Planirali smo izbore na kraju 2026, ali možda budu i pre

Bujanovačke pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriSrpska napredna strankaSNSIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Požar na deponiji Rančevo ugašen, dim se širi

Požar na deponiji Rančevo ugašen, dim se širi

N1 Info pre 31 minuta
ARD o studentskim protestima: Sada planiraju male akcije i računaju na jesen

ARD o studentskim protestima: Sada planiraju male akcije i računaju na jesen

N1 Info pre 51 minuta
"Cilj da se dovrši etničko čišćenje Srba na: KiM!" Oglasio se Drecun nakon što je kosovska policija pucala na Sbr u selu Vuča…

"Cilj da se dovrši etničko čišćenje Srba na: KiM!" Oglasio se Drecun nakon što je kosovska policija pucala na Sbr u selu Vuča

Blic pre 52 minuta
Miketić: Kineske kompanije koje su gradile stanicu u Novom Sadu nastavljaju da grade punom parom – a sve se radi tajno

Miketić: Kineske kompanije koje su gradile stanicu u Novom Sadu nastavljaju da grade punom parom – a sve se radi tajno

Nova pre 2 minuta
EXPO – najskuplja srpska reč: Velika debata o skupom projektu koji je ili prilika za Srbiju ili još jedan dokaz da ova vlast…

EXPO – najskuplja srpska reč: Velika debata o skupom projektu koji je ili prilika za Srbiju ili još jedan dokaz da ova vlast zna da gradi samo fasade

Nova pre 32 minuta