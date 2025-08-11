Mogući vanredni parlamentarni izbori u Srbiji: Vučević najavljuje skraćenje mandata

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da bi parlamentarni izbori mogli biti održani pre kraja 2026. godine, što je bio prvobitni plan stranke.

Iako je konačna odluka na predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije, Vučević je nagovestio da su članovi stranke dobili signal za kraći rok. Vučević je u izjavi za televiziju Prva potvrdio da je Vučić na sednici Gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu dao naznake da bi izbori mogli biti raspisani i pre zvaničnog isteka mandata. Ističući spremnost SNS-a za izbore, Vučević je prognozirao “tešku utakmicu”. Ocenio je da je opoziciona “blokaderska lista” u prednosti, a da