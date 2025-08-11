Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Vučević: Iz Vučićevog izlaganja smo razumeli da bi izbori mogli da se odigraju i pre kraja 2026.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je ideja te stranke da parlamentarni izbori budu održani krajem 2026. godine, ali da o tome ne odlučuje direktno sama stranka, već nadležne državne institucije.

Vučević je za televiziju Prva rekao da će odluku doneti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, ukoliko bude želela da skrati svoj mandat, a predsednik raspiše izbore u skladu sa Ustavom i Zakonom. "Nama se juče Vučić uključio u sednicu gradskog odbora (SNS) u Novom Sadu i iz njegovog izlaganja smo razumeli da je moguće da se izbori odigraju i u nekom kraćem terminu u odnosu na nešto što je stranka projektovala", kazao je on. Naveo je da je SNS spremna
