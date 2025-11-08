Severina na koncertu u Zagrebu podržala Dijanu Hrku: Ta majka štrajkuje glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu (VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  Nova.rs
Hrvatska pevačica Severina večeras peva pred prepunom Arenom u Zagrebu, a tokom koncerta je iskoristila priliku da pošalje podršku Dijani Hrki.

Severina od početka studentskih protesta u Srbiji, otvoreno podržava blokade, te je gotovo na svakom koncertu slala poruke podrške. Isto je uradila i večeras na prvom od dva koncerta u Areni Zagreb. Kako prenosi Nova.rs, ona je prisutne podsetila na to da u centru Beograda, majka poginulog nakon pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, štrajkuje glađu tražeći pravdu. Publika je na ovo reagovala ovacijama i gromoglasnim aplauzom. Arena Zagreb, upravo.
