Najgori izborni rezultati od 1935. Godine! Korbin se napokon oglasio: Izvinjavam se zbog poraza i preuzimam odgovornost!

Kurir pre 1 sat

Vođa britanske opozicione Laburističke partije Džeremi Korbin izvinio se pristalicama stranke zbog najgorih izbornih rezultata od 1935. godine, u pismu koje je uputio listu "Sandej miror", ali je istakao da je ponosan jer je ponudio poruku nade.

Korbin je poučio da će laburisti učiti iz ovih izbora i saslušati glasače koji su napustili stranku. On je u pismu priznao propuste stranke i preuzeo odgovornost za loš rezultat na izborima. We have suffered a heavy defeat, and I take my responsibility for it. Whoever becomes the new leader, our movement will continue to work for a more equal and just society, and a sustainable and peaceful world. https://t.co/og7y8YbgWd — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 14. децембар