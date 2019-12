Korbin se izvinio zbog neuspeha Laburista na izborima

N1 Info pre 1 sat | Beta

Lider britanskih Laburista Džeremi Korbin izvinio se pristalicama zbog velikih gubitaka njegove partije na izborima, ali je obećao da će povratiti poverenje glasača.

U člancima objavljenim u britanskim listovima "Sandej Miror" i "Obzerver" on je priznao neuspeh stranke na izborima i prihvatio svoju odgovornost za to. "Neću okolišati, rezultat je bio težak udarac za svakog kome je toliko očajnički bila potrebna prava promena u našoj zemlji. Žao mi je što smo podbacili i ja preuzimam odgovornost za to," napisao je Korbin u otvorenom pismu Miroru, prenosi BBC. Konzervativci premijera Borisa Džonsona osvojili su ubedljivu većinu od