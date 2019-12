Poleteo prvi avion sa aerodroma "Morava"

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Sa aerodroma "Morava" kod Kraljeva danas je, pet meseci od otvaranja, poleteo prvi avion sa putnicima ka Beču, objavo je RTS.

Avion ka Beču trebalo je da poleti u 7.55, ali je let zbog magle bio odložen. Tim letom od Kraljeva do Beča uspostavljen je redovni avio-saobraćaj na aerodromu "Morava". Početkom decembra prvi let Er Srbije za Beč sa kraljevačkog aerodroma je otkazan, jer aerodrom nije ispunjavao uslove za bezbedno sletanje i poletanje aviona. Karata za prvi let iz Kraljeva nije bilo u slobodnoj prodaji, a ka austrijskoj prestonici, između ostalih, krenuli su predstavnici Vlade,