Prvi avion sa aerodroma „Morava” poleteo ka Beču

Let je bio odložen, jer letelica iz Beograda nije mogla da sleti na pistu zbog guste magle

KRALjEVO – Prvi avion kompanije „Er Srbija” poleteo je danas, nekoliko minuta pre podneva, sa aerodroma „Morava” kod Kraljeva ka Beču, a čelnici Čačka, Kraljeva i Vrnjačke Banje kažu da je za građane centralne i zapadne Srbije to ispunjenje dugogodišnjeg sna. Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić je izjavio da je to istorijski dan za Raški, Moravički i Zlatiborski okrug, jer će sada građani tog kraja umesto za tri sata do Beograda putovati pola sata, a do Beča sat