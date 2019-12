Dojčinović zadržan na aerodromu u Abu Dabiju i deportovan za Srbiju

Danas pre 16 minuta | Piše: Danas Online / N1

Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović zadržan je sinoć na aerodromu u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde mu je saopšteno da je na „crnoj listi“ i da ne može da uđe u zemlju, već da će biti deportovan nazad u Srbiju, saopštio je KRIK.

Kako navode, Dojčinović je na aerodrom doleteo juče oko 20 časova direktnim letom iz Beogada i tada su ga službenici na pasoškoj kontroli zadržali i uzeli mu pasoš. „Nakon toga su me odveli u deo aerodroma gde se nalazi policija. Tamo su mi uzeli otiske prstiju, slikali me i napravili fajl. Zatim su me ostavili da čekam pod nadzorom i tak nakon pet sati čekanja rekli da ću ujutro biti deportovan u Srbiju“, kaže Dojčinović. On navodi da je ukupno 12 sati proveo pod