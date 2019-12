Prezire alkohol I cigarete, razume se u lepotice: Ko je zaista Donald Tramp, čovek o čijoj glavi danas odlučuje Kongres?

Kurir pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp danas je, uoči očekivanog opoziva u Predstavničkom domu američkog Kongresa, naglasio da nije uradio ništa loše.

"Da li možete da verujete da će me danas opozvati radikalna levica, demokrate koje ne rade ništa, A NISAM NIŠTA LOŠE URADIO! Užasna stvar. Pročitajte transkripte", poručio je Tramp na Tviteru. Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019