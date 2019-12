Beograd-Čačak za sat vremena: Otvara se nova deonica "Miloša Velikog"!

Mondo pre 37 minuta | mondo.rs

Deonica autoputa "Miloš Veliki", od Surčina do Obrenovca, biće otvorena danas u 11 sati, a otvaranju će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica je duga 17,6 kilometara i povezaće autoputem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara. Završetkom i tog dela autoputa "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena. Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike