Osuđen na 15 godina zatvora zbog krađe i paljenja zastave LGBT

Danas pre 8 sati | Piše: FoNet

Tridesetogodišnji Adolfo Martinez osuđen je na 15 godina zatvora zbog toga što je iz jedne crkve ukrao zastavu LGBT zajednice i spalio je.

Incident se desio 11. juna u gradu Ames, u američkoj saveznoj državi Ajovi, a Martinez je priznao da je ukrao i zapalio zastavu zbog toga što mrzi homoseksualce. On je te noći izbačen iz jednog striptiz kluba jer je pretio zaposlenima, a potom je otišao do crkve, ispred koje je bila istaknuta zastava LGBT. Skinuo je i vratio se do kluba, gde ju je zapalio. Narednog jutra je uhapšen, a policiji je rekao da je „kriv ps svim tačkama optužnice“. „Bila mi je čast da to