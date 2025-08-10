Šta Makron kaže uoči susreta Trampa i Putina?

Danas pre 7 sati  |  Beta
Šta Makron kaže uoči susreta Trampa i Putina?
Budućnost Ukrajine se ne može odlučiti bez Ukrajinaca, ponovio je danas francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) koji je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom VolodimiromZelenskim uoči samita predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina na Aljasci 15. avgusta, a čiji je cilj okončanje rata u Ukrajini. „Bilo bi nužno i da Evropljani budu deo rešenja jer se radi o njihovoj bezbednosti“, napisao je takođe francuski šef države na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Usijali se telefoni, evropska trojka u akciji Shvatili da su preskočeni: Gde su i šta rade Makron, Merc i Starmer

Usijali se telefoni, evropska trojka u akciji Shvatili da su preskočeni: Gde su i šta rade Makron, Merc i Starmer

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald TrampEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Blic pre 4 minuta
Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Blic pre 54 minuta
Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca…

Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Blic pre 38 minuta
Tramp nominovao Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama: "Briljantno će predstavljati našu zemlju"

Tramp nominovao Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama: "Briljantno će predstavljati našu zemlju"

Blic pre 24 minuta
Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134…

Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134 vatrogasca

Kurir pre 34 minuta