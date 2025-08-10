Šta Makron kaže uoči susreta Trampa i Putina?

Budućnost Ukrajine se ne može odlučiti bez Ukrajinaca, ponovio je danas francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) koji je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom VolodimiromZelenskim uoči samita predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina na Aljasci 15. avgusta, a čiji je cilj okončanje rata u Ukrajini. „Bilo bi nužno i da Evropljani budu deo rešenja jer se radi o njihovoj bezbednosti“, napisao je takođe francuski šef države na