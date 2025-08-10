Samit Trampa i Putina na Aljasci: diplomatski napori, izazovi i stanje u Ukrajini

Samit Trampa i Putina na Aljasci: diplomatski napori, izazovi i stanje u Ukrajini

Predstojeći sastanak američkog i ruskog predsednika fokusiran je na mir u Ukrajini, uz podršku evropskih lidera i teške posledice sukoba za Ukrajinu.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini, što je prvi takav samit od 2021. godine. Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ali za sada je planiran bilateralni sastanak Trampa i Putina. Potpredsednik SAD Džej Di Vens naveo je da nije isključena mogućnost Zelenskog na sastanku Trampa i Putina, zakazanom za 15. septembar, ali da bi bilo neproduktivno da do trilateralnog sastanka dođe pre bilateralnog. Politika Mondo NIN Blic

Evropski lideri, uključujući Makrona, Merka, Starmera i Meloni, podržavaju diplomatske napore SAD i pružaju vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini kroz Koaliciju voljnih, ističući da je neophodna kombinacija diplomatije i pritiska na Rusiju za mir. Ukrajinski predsednik Zelenski podržava zajedničku izjavu evropskih lidera o pravednom miru koji štiti interese Ukrajine i Evrope. Vrh Evropske unije naglašava da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom i da mir ne može biti definisan bez učešća Ukrajine. Nemački kancelar Fridrih Merk istakao je da Zelenski mora biti prisutan na samitu i da ne može prihvatiti da Ukrajina i EU nisu konsultovani o okončanju sukoba. Evropski čelnici iz Velike Britanije, Francuske, Italije, Nemačke, Poljske, Finske i Evropske komisije poručili su da se o putu do mira u Ukrajini ne može odlučivati bez Ukrajine, naglašavajući potrebu zaštite bezbednosnih interesa Ukrajine i Evrope. BBC News Beta Radio sto plus Insajder RTV Vesti online Politika Nedeljnik SEEbiz

Predsednik Tramp je najavio da bi mirovni sporazum mogao uključivati razmenu teritorija između Rusije i Ukrajine, što je izazvalo reakcije Kijeva i evropskih zemalja koje insistiraju na recipročnoj prirodi takvog sporazuma i odbacuju prekrajanje granica. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ocenio je da će ukrajinski predsednik morati da donese teške odluke i da pregovori, čak i po cenu teritorije, mogu biti jedini put ka miru, uz isticanje značaja uloge američkog predsednika Trampa u pregovorima. Kličko je istakao da su Ukrajinci iscrpljeni ratom koji traje više od tri godine i da je neophodno diplomatsko rešenje. Politika Danas Politika Euronews Blic Telegraf Telegraf Vesti online

Stalni predstavnik SAD pri NATO Metju Vitaker poručio je da se rat u Ukrajini može okončati samo ako se obe strane saglase da prekinu borbe, uz mogućnost razmene teritorija, što je izazvalo reakcije Kijeva koji odbacuje teritorijalne ustupke. Potpredsednik SAD Džej Di Vens ocenio je da je samit značajan napredak za američku diplomatiju i da se u toku određuje datum mogućeg sastanka Putina i Zelenskog, ali da bi bilo neproduktivno da se on održi pre sastanka Trampa i Putina. Politika Sputnik Sputnik Večernje novosti

Generalni sekretar NATO Mark Rute ocenio je da će samit biti važan test za okončanje rata u Ukrajini, posebno u pogledu ozbiljnosti ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča sukob. Večernje novosti

Stručnjak Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije ocenio je da će Tramp i Putin na samitu objaviti primirje, ali da će Ukrajina i EU morati da prihvate odluke koje donesu, dok CNN smatra da samit predstavlja spori poraz Ukrajine jer se situacija razvija u korist Rusije. B92 Vesti online

