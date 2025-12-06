Rusija izvela masovni napad na Ukrajinu dok se diplomatski pregovori nastavljaju

Beta pre 59 minuta

Rusija je noćas izvela napade na ciljeve u Ukrajini, koristeći 653 drona i 51 raketu, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, a zvaničnici su rekli da je najmanje osam ljudi ranjeno.

Ukrajinske snage su oborile i neutralisale 585 dronova i 30 raketa, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo, dodajući da je pogođeno 29 lokacija.

Najmanje osam ljudi je ranjeno u napadima, rekao je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Rusija je ponovo izvela "masovni napad raketama i dronovima" na elektrane i drugu energetsku infrastrukturu u nekoliko ukrajinskih regiona, napisao je na Telegramu ukrajinski operater Ukrenergo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da su energetski objekti bili glavne mete napada, navodeći da je u napadu dronom uništena železnička stanica u gradu Fastivu, u Kijevskoj oblasti.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je njegova protiv-vazduhoplovna odbrana noćas oborila 116 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije.

Ruski kanal Astra je objavio da je Ukrajina napala rusku rafineriju nafte u Rjazanju, uz snimak požara i stubova dima iznad rafinerije.

Regionalni guverner Rjazanja, Pavel Malkov, rekao je da je stambena zgrada oštećena u napadu dronom i da su ostaci drona pali na teren "industrijskog objekta".

Zbog ruskog napada su se oglasile sirene za uzbunu uoči Dana oružanih snaga Ukrajine i pošto su američki i ukrajinski zvaničnici najavili da će danas imati treći dan pregovora o okončavanju skoro četvorogodišnjeg rata: savetnici američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinski zvaničnici kažu da su postigli napredak ka dogovoru o bezbednosnom okviru za posleratnu Ukrajinu.

(Beta, 06.12.2025)

