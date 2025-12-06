Nuklearka Zaporožje ostala bez napajanja! Černobiljska teško oštećena u napadu, radijacija više ne može da se zaustavi, novo hitno oglašavanje IAEA!

Zaštitni štit nuklearne elektrane Černobilju ratom zahvaćenoj Ukrajini, izgrađen radi zadržavanja radioaktivnog materijala nakon katastrofe iz 1986. godine, više ne može da obavlja svoju glavnu bezbednosnu funkciju zbog oštećenja izazvanih dronom, saopštila je u petak nuklearna agencija Ujedinjenih nacija.

Ukrajina je napad pripisala Rusiji. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je inspekcija prošle nedelje otkrila da je udar drona iz februara, tri godine od početka rata u Ukrajini, narušio strukturu zaštitnog omotača, čija je izgradnja završena 2019. godine. Generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da je inspekcijska misija potvrdila da je zaštitna konstrukcija "izgubila primarne bezbednosne funkcije, uključujući sposobnost