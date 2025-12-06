IAEA: Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil izgubila primarnu zaštitnu funkciju

Beta pre 2 sata

Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil u Ukrajini, koja bi trebalo da spreči širenje radioaktivnog materijala, ne može da ispunjava sigurnosnu funkciju usled štete pruzrokovane napadom drona početkom godine, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Inspekcija zaštitne strukture, koju je IAEA sprovela prošle nedelje, pokazala je da je napad u februaru doveo do propadanja konstrukcije, navodi se u saopštenju agencije UN, prenosi jutros Hina.

U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila "primarne zaštitne funkcije", uključujući funkciju zadržavanja radioaktivnog materijala, ali da na nosivoj konstrukciji i na kontrolnim sistemima nema trajne štete.

Šef IAEA Rafael Grosi rekao je da su urađene privremene popravke na krovu postrojenja, ali je naglasio da je za sprečavanje daljeg propadanja i osiguravanje dugoročne nuklearne sigurnosti nužno sprovesti sveobuhvatnu obnovu.

Na osnovu istrage, IAEA preporučuje dalju obnovu i zaštitu strukture te ažuriranje sistema za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, navodi se u saopštenju.

(Beta, 06.12.2025)

Ključne reči

UkrajinaČernobil

