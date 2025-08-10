Vens: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini

Predstojeći samit predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, predstavlja značajan napredak za američku diplomatiju, izjavio je potpredsednik Džej Di Vans.

Prema rečima Vensa, Sjedinjene Američke Države ne smatraju da bi kontakti predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog pre samita Rusija – SAD bili produktivni. Potpredsednik SAD ističe da Vašington u rešavanju konflikta u Ukrajini polaze od sadašnje linije razgraničenja i želi da pronađe rešenje sa kojim bi „i Rusija i Ukrajinci mogli da žive“. Predsednik SAD Donald Tramp želi da Amerika prestane da finansira konflikt u Ukrajini, Amerikanci su umorni