Španski ministar pozvao na formiranje evropske vojske

MADRID - Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares izjavio je danas da bi Evropa trebalo da integriše svoju odbrambenu industriju kako bi imala sopstvena sredstva odvraćanja "bez zavisnosti od trećih strana" i da bi dugoročno trebalo da se kreće ka formiranju evropske vojske.

U intervjuu za agenciju EFE, Albares je ocenio da aktuelni međunarodni kontekst, uključujući poteze i pretnje Sjedinjenih Američkih Država prema Venecueli i Grenlandu, predstavlja pokušaj promene pravila međunarodnog poretka. Prema njegovim rečima, Evropa u ovom trenutku mora da postane svesna sopstvene snage i da reafirmiše principe poput odbacivanja rata na kontinentu i neprihvatanja prinude kao sredstva spoljne politike. On je potvrdio podršku Španije Ukrajini,