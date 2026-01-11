Španski ministar: Formirati evropsku vojsku

Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares izjavio je da bi Evropa trebalo da integriše svoju odbrambenu industriju kako bi imala sopstvena sredstva odvraćanja "bez zavisnosti od trećih strana".

Takođe je rekao da bi dugoročno trebalo da se kreće ka formiranju evropske vojske. U intervjuu za agenciju EFE, Albares je ocenio da aktuelni međunarodni kontekst, uključujući poteze i pretnje Sjedinjenih Američkih Država prema Venecueli i Grenlandu, predstavlja pokušaj promene pravila međunarodnog poretka. Prema njegovim rečima, Evropa u ovom trenutku mora da postane svesna sopstvene snage i da reafirmiše principe poput odbacivanja rata na kontinentu i