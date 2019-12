Na granici - Petak, 20. decembar - Stigao Marko u župni dvor

Prva pre 1 sat

U potrazi za nožem, Štiglići se nalaze s Kuncem. No, on je nož već prodao. Ipak, Kunac im da savet - ako im je do turskih stvari, neka odu do Sandre. Štiglići skrivaju od Mirele da je Ante otišao kod Sandre, ali Mirela slučajno to otkrije i želi da se vrati sa ćerkom kod oca.

Župni dvor se ponovo iznajmljuje pa se presretni Tomo ponovo useljava u svoj stari dom, i to u društvu Marka, ali i Tonija, koji ih sve iznenadi večerom.