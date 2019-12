Snažan zemljotres zatresao kanadu: Potres jačine 6,3 stepena pogodio Britansku Kolumbiju!

Kurir pre 1 sat

Zemljotres jačine 6,3 stepena potresao je danas Britansku Kolumbiju u Kanadi, saopštio je američki geološki institut.

Epicentar zemljotresa bio je 177 kilometara zapadno od Port Hardija, odnosno 518 kilometara od Vankuvera na dubini od 10 kilometara, prenosi Rojters. Earthquakes Canada said there were no reports of damage, and no tsunami warnings expected. https://t.co/Gczj7lTOd9 — Global BC (@GlobalBC) December 25, 2019 Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na cunami. Zemljotres se dogodio u 20.36 po lokalnom vremenu,