Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet – kako i kada će biti pružen

RTS pre 50 minuta
Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet – kako i kada će biti pružen

Rat u Ukrajini – 1.274. dan. Noćni napadi dronovima pogodili su južnu Ukrajinu – u Odesi je oštećena luka i izbio požar u energetskom objektu, dok je u Ohtirki ranjeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece. Ruski organi bezbednosti uhapsili su vozače šlepera sa eksplozivom namenjenom napadu na Krimski most. Predsednik SAD Donald Tramp otkazao je planirani odmor u odmaralištu Bedminster kako bi se posvetio pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

Rojters: Manja grupa vojnih lidera NATO-a u Vašingtonu o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu Manja grupa vojnih lidera nastavlja razgovore u Vašingtonu kako bi razradila opcije za bezbednosne garancije za Ukrajinu, rekao je neimenovani zvaničnik Rojtersu ubrzo nakon završetka većeg, onlajn sastanka. Izvor je rekao da američki general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, vodi razgovore u kojima je učestvovalo i oko pola tuceta drugih šefoa vosjki država
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uživo pakao kod serebrjanske šume, zbrisana 53 brigada Rusi celu noć tukli po Odesi, ima mrtvih

Uživo pakao kod serebrjanske šume, zbrisana 53 brigada Rusi celu noć tukli po Odesi, ima mrtvih

Alo pre 50 minuta
NATO: Podržavamo našu braću po oružju u Ukrajini

NATO: Podržavamo našu braću po oružju u Ukrajini

Vesti online pre 1 sat
Ruski udar na Kostjantinovku

Ruski udar na Kostjantinovku

Politika pre 3 sata
Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

NIN pre 5 sati
Lavrov "opalio šamar" Evropi zbog Ukrajine, ali i Trampu: "To vam je put u ćorsokak"

Lavrov "opalio šamar" Evropi zbog Ukrajine, ali i Trampu: "To vam je put u ćorsokak"

Telegraf pre 5 sati
Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Beta pre 6 sati
Lavrov: Ozbiljan razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez Rusije utopija

Lavrov: Ozbiljan razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez Rusije utopija

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOEvropska UnijaMoskvaUkrajinaVašingtonNaftovodRojtersTužilaštvoSergej LavrovKanadaEUŠvajcarskaVelika BritanijaTeroristički napadBela kućaRusijaBudimpeštaDonald TramppožarMađarskaFrancuskanafta

Svet, najnovije vesti »

Francuska: Istraga zbog grafita Slobodna Palestina, na automobilima jevrejskih turista

Francuska: Istraga zbog grafita Slobodna Palestina, na automobilima jevrejskih turista

Danas pre 5 minuta
Zašto je Donbas toliko važan Putinu i u srži rata u Ukrajini?

Zašto je Donbas toliko važan Putinu i u srži rata u Ukrajini?

Danas pre 1 sat
Rojters: Većina Amerikanaca smatra da bi sve države u UN trebalo da priznaju Palestinu

Rojters: Većina Amerikanaca smatra da bi sve države u UN trebalo da priznaju Palestinu

Danas pre 2 sata
Stanovnik Kalifornije zaražen kugom - ujela ga zaražena buva

Stanovnik Kalifornije zaražen kugom - ujela ga zaražena buva

N1 Info pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: SAD sve jasnije razumeju potrebu otklanjanja korena ukrajinske krize; Zelenski: Napadi potvrđuju…

UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: SAD sve jasnije razumeju potrebu otklanjanja korena ukrajinske krize; Zelenski: Napadi potvrđuju potrebu za jačim pritiskom na Moskvu i novim sankcijama

RTV pre 15 minuta