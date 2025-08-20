Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet – kako i kada će biti pružen

Rat u Ukrajini – 1.274. dan. Noćni napadi dronovima pogodili su južnu Ukrajinu – u Odesi je oštećena luka i izbio požar u energetskom objektu, dok je u Ohtirki ranjeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece. Ruski organi bezbednosti uhapsili su vozače šlepera sa eksplozivom namenjenom napadu na Krimski most. Predsednik SAD Donald Tramp otkazao je planirani odmor u odmaralištu Bedminster kako bi se posvetio pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

Rojters: Manja grupa vojnih lidera NATO-a u Vašingtonu o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu Manja grupa vojnih lidera nastavlja razgovore u Vašingtonu kako bi razradila opcije za bezbednosne garancije za Ukrajinu, rekao je neimenovani zvaničnik Rojtersu ubrzo nakon završetka većeg, onlajn sastanka. Izvor je rekao da američki general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, vodi razgovore u kojima je učestvovalo i oko pola tuceta drugih šefoa vosjki država