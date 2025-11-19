"To nije moguće": Francuski ministar policije najavio treću fazu akcija protiv infiltracije političkog islama

Loran Nunjez ističe neophodnost preciznog reagovanja na primene šerijatskog zakona u Francuskoj.

Predloženo je da prefekti dobiju ovlašćenja u vezi sa odobravanjem građevinskih dozvola za verske objekte. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez izjavio je danas da će "hitno pokrenuti treću fazu vladinih akcija protiv infiltracije radikalnog islama" i poručio da će zakoni Republike uvek biti iznad verskih zakona, bez obzira na to o kojoj veri se radi. "Važno je pružiti jasan, nedvosmislen i precizan odgovor onima koji bi mogli da sugerišu da bi se