Papa Lav XIV kritikovao Trampa: "Potražite način za humano tretiranje ljudi"

Papa je naglasio važnost dostojanstvenog tretmana za sve ljude, bez obzira na njihovu nacionalnost.

Pozvao je američke građane da omoguće humaniji pristup prema imigrantima. Papa Lav XIV je ponovo kritikovao "nepopustljivu anti-imigracionu politiku američkog predsednika Donalda Trampa", rekavši da Trampova administracija tretira strance koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama "sa ekstremnim nepoštovanjem". Govoreći novinarima u Kastel Gandolfu, svojoj rezidenciji nedaleko od Rima, papa je pozvao ljude u SAD da "potraže način za humano tretiranje ljudi, sa