Papa Lav kritikovao trampovu imigracionu politiku: Potrebno je humano tretiranje ljudi, sa dostojanstvom koje im pripada

Papa Lav XIV je danas ponovo kritikovao "nepopustljivu anti-imigracionu politiku američkog predsednika Donalda Trampa", rekavši da Trampova administracija tretira strance koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama "sa ekstremnim nepoštovanjem".

Govoreći novinarima u Kastel Gandolfu, svojoj rezidenciji nedaleko od Rima, papa je pozvao ljude u SAD da "potraže način za humano tretiranje ljudi, sa dostojanstvom koje im pripada", prenosi Rojters. Poglavar Rimokatoličke crkve je rekao da ne odobrava to što Trampova administracija u poslednjih nekoliko nedelja targetira imigranate koristeći sve oštriju retoriku. Papa je rekao da je "veoma važno" saopštenje koje je 13. novembra izdala Konferencije katoličkih