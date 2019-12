Jutarnji presek: Hladno sa povremenom kišom

Pressek pre 1 sat | pressek, foto:M.O.

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, povremeno s kišom, na planinama sa snegom.

Uveče i u toku noći sneg je moguć ponegde i u brdskim predelima. I u Kragujevcu danas oblačno, povremeno s kišom. Vetar umeren, severozapadni. Temperatura od 4 do 8 stepeni. Do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno i hladnije. U petak lokalna pojava slabe kiše. Uveče i u toku noći, kao i u subotu, slab sneg se očekuje i u nižim predelima, ponegde uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, uglavnom u zapadnim i južnim krajevima Srbije. U nedelju prestanak padavina.