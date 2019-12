Novogodišnji disko koncert niške Impresije oduševio Nišlije

Niške vesti pre 16 minuta | Svetlana Petrović

Žanrovski potpuno drugačiji od dosadašnjih nastupa, izveli su repertoar koji je karakterističan za klubove.

Publika je imala jedinstvenu priliku da po prvi put čuje neke od najvećih hitova disco i fank klasika u posebnim orkestarskim aranžmanima. Na sceni su se smenjivali vokalni solisti Bojana Stamenov i Zoran Šandorov izvodeći stare dobre disko i fank hitove. Jedan za drugim ređali su se hitovi Give Me The Night (George Benson), We are family (Sister Sledge), Bad Girls (Jamiroquai), It’s Raining Men (The Weather Girls), Celebration (Kool & The Gang) i brojni drugi.