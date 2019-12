Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom

Danas pre 47 minuta | Piše: Beta

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, duvaće jak i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima, a u Negotinskoj Krajini biće suvo. Najniža temperatura biće od minus dva do dva, a najviša od jednog do šest stepeni. I u Beogradu će biti oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom. Duvaće umeren i povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura će biti od jednog do tri stepena Celzijusa. Vozače danas na putevima Srbije očekuju nepovoljne vremenske prilike, zimski uslovi za vožnju i