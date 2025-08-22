Grmljavine i olujni vetar širom Srbije – na snazi narandžasti meteo-alarm

RTS pre 37 minuta
Grmljavine i olujni vetar širom Srbije – na snazi narandžasti meteo-alarm

U Srbiji danas promenljivo, nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 31 stepen.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasti meteo-alarm za zapadne, centralne i istočne delove zemlje, gde se očekuju najintenzivnije padavine — lokalno i do 20 litara kiše po kvadratnom metru. Vetar će biti severozapadni, povremeno jak, a u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne Srbije očekuju se i udari olujne jačine. Najveća verovatnoća za grmljavinske nepogode sa gradom očekuje se u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, preko Šumadije i
