Smajlagić oduševio javnost: Posebno će ga motivisati reči njegovog saigrača (video)

Hot sport pre 2 dana | Aleksandar Ilić

Srpski košarkaš Alen Smailagić je noćas debitovao za Golden Stejt u pobedi nad Finiks Sansima 105:96.

Čekao je strpljivo ‘smajli’ svojih pet minuta i dočekao je. U petominutnom debiju ubacio je četiri poena uz skok i blokadu. Devetnaestogodišnji košarkaš je nakon meča bio pod utiskom, a na samoj konferenciji nije skidao osmeh sa lica. – Bio sam veoma uzbuđen. Nisam očekivao da me trener ubaci u prvoj četvrtini. Bio sam malo nervozan, ali sam posle prvih ubačenih poena rekao sebi ‘spreman sam da igram’ – rekao je Smailagić. “I was so excited I didn’t expect him to