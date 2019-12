Zabelela se Srbija: Pogledajte gde je sve pao prvi sneg! Pada i u Beogradu, evo koliko će ga biti! Prognoza za doček!

Kurir pre 2 sata

Meteorolozi najavljuju 5 cm do 10 cm snega na jugozapadu Srbije, a u planinskim predelima od 10 cm do 15 cm. U Beogradu u nižim predelima od 1 cm do 2 cm, a u višim delovima od 3 cm do 5 cm. Od sutra ujutru kreću mrazevi, pazite se poledice!

BEOGRAD - U većem delu Srbije jutros je oblačno, sa susnežicom ili slabim snegom, temperature su ispod nule na planinama, pa vozače očekuju nepovoljne vremenske prilike i zimski uslovi za vožnju. Pao prvi “sneg” u NS. pic.twitter.com/LpYSaf2tTy — Ratko Šolaja (@Ratko_Solaja) 28 December 2019 Auto-moto savez Srbije vozačima savetuje oprez za volanom i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Skreće se pažnja i na moguću pojavu poledice, zbog niskih jutarnjih