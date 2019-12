Na planinama i do 10 centimetara snega! Od sutra mrazevi i poledica!

Mondo pre 2 sata | mondo.rs

U užičkom kraju od jutros povremeno pada jak sneg, dok je u višim predelima napadalo čak i do 10 centimetara. Putevi su prohodni, ali je put jako klizav, pa se savetuje oprezna vožnja. Inače, meteorolozi najavljuju 5 cm do 10 cm snega na jugozapadu Srbije, a u planinskim predelima od 10 cm do 15 cm. U Beogradu u nižim predelima od 1 cm do 2 cm, a u višim delovima od 3 cm do 5 cm. Od sutra ujutru kreću mrazevi, pazite se poledice! U Beogradu je jutros oko devet