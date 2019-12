Procena RZS da je rast BDP nadmašio projekcije, biće oko 4 odsto

N1 Info pre 2 sata | FoNet

Rast brutodomaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini biće, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, četiri odsto, što nadmašuje projekciju od 3,5 odsto, koja je bila prilikom usvajanja budžeta za 2019, izjavio je direktor Zavoda Miladin Kovačević.

On je, na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavio godišnja kretanja u ovoj i projekciju za sledeću godinu, rekao da su tome najviše doprineli sve delatnosti, od građevinske industrije, sa rastom od 28,5 odsto, do poljoprivrede, industrije i usluga. On je rekao da je procenjeni BDP ove godine u odnosu na BDP u 2015. godini veći 19,6 odsto. "Procenjeno je da je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u 2019. godini 0,3 odsto u odnosu na 2018. godinu,