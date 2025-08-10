Tri osobe ubijene, više ranjenih u pucnjavi u Gnjilanu

GNJILANE - Tri osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha.

Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života. Osumnjičeni za ubistva je Mefail Škodra, od ranije poznat tzv. kosovskoj policiji koja je za njim raspisala poternicu. Kako prenosi Reporteri, Škodra na svojim nalozima na društvenim mrežama ima fotografije na kojima je u društvu sa predsednicom privremenih prištinskih instutcija Vjosom Osmani i njenim suprugom Prindonom