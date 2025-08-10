U Gnjilanu ubijene tri osobe: Policija raspisala poternicu za ubicom

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
U Gnjilanu ubijene tri osobe: Policija raspisala poternicu za ubicom

Tri osobe su ubijene, dok je još nekoliko povređeno u pucnjavi u Gnjilanu u nedelju popodne, potvrdili su nadležni, prenosi Koha.

Policija tzv. Kosova je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u ulici „Ibrahim Rugova“. Takođe je rečeno da je dvojici povređenih pružena pomoć u Hitnoj pomoći u Gnjilanu. Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života. "Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

U Gnjilanu tri osobe ubijene iz vatrenog oružja, nekoliko ranjeno

U Gnjilanu tri osobe ubijene iz vatrenog oružja, nekoliko ranjeno

Nova pre 1 sat
U pucnjavi u Gnjilanu ubijene tri osobe; Uhapšen osumnjičeni, ranije viđen u društvu Osmani, Kurtija i Haradinaja

U pucnjavi u Gnjilanu ubijene tri osobe; Uhapšen osumnjičeni, ranije viđen u društvu Osmani, Kurtija i Haradinaja

Vesti online pre 1 sat
Osumnjičeni za ubistva u Gnjilanu viđen u društvu Osmani, Kurtija i Haradinaja

Osumnjičeni za ubistva u Gnjilanu viđen u društvu Osmani, Kurtija i Haradinaja

Politika pre 1 sat
U Gnjilanu tri osobe ubijene iz vatrenog oružja, nekoliko ranjeno

U Gnjilanu tri osobe ubijene iz vatrenog oružja, nekoliko ranjeno

N1 Info pre 2 sata
Trostruko ubistvo u Gnjilanu

Trostruko ubistvo u Gnjilanu

Vreme pre 2 sata
Tri osobe ubijene, više ranjenih u pucnjavi u Gnjilanu

Tri osobe ubijene, više ranjenih u pucnjavi u Gnjilanu

RTV pre 3 sata
(Foto) ovo je osumnjičeni za trostruko ubistvo u Gnjilanu: Ranije objavljivao slike sa Kurtijem i Vjosom Osmani, policija…

(Foto) ovo je osumnjičeni za trostruko ubistvo u Gnjilanu: Ranije objavljivao slike sa Kurtijem i Vjosom Osmani, policija traga za njim

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIbrahim Rugova

Politika, najnovije vesti »

„Mile je dobar dok mu se ne nađe zamena“: Da li je Vučić pustio Dodika niz vodu?

„Mile je dobar dok mu se ne nađe zamena“: Da li je Vučić pustio Dodika niz vodu?

Danas pre 53 minuta
Protest u Vrbasu, oglasila se Brnabić: "Huligani se ponovo okupili ispred prostorija SNS"

Protest u Vrbasu, oglasila se Brnabić: "Huligani se ponovo okupili ispred prostorija SNS"

Blic pre 18 minuta
Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi

Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi

Danas pre 13 minuta
I građani Niša na ulicama: Studenti će prikazati film o istoriji parlamentarizma

I građani Niša na ulicama: Studenti će prikazati film o istoriji parlamentarizma

Danas pre 23 minuta
Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Danas pre 2 sata