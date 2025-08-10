U Gnjilanu ubijene tri osobe: Policija raspisala poternicu za ubicom

Tri osobe su ubijene, dok je još nekoliko povređeno u pucnjavi u Gnjilanu u nedelju popodne, potvrdili su nadležni, prenosi Koha.

Policija tzv. Kosova je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u ulici „Ibrahim Rugova“. Takođe je rečeno da je dvojici povređenih pružena pomoć u Hitnoj pomoći u Gnjilanu. Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života. "Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali