ProGlas: Da li nam Vučić ovakvim „izborima“ poručuje da neće mirno otići s vlasti?

Povodom današnjih dešavanja na lokalnim izborima, inicijativa ProGlas u svom saopštenju iznosi tvrdnje o ozbiljnim nepravilnostima, zastrašivanju birača i pritiscima na posmatrače u više opština.

U saopštenju se navode tvrdnje o ozbiljnim nepravilnostima, zastrašivanju građana, nasilju nad posmatračima i narušavanju izbornog procesa, uz ocenu da vlast time pokazuje da ne namerava da obezbedi demokratske uslove. Saopštenje prenosimo u celosti: Da li nam Vučić ovakvim „izborima“ poručuje da neće mirno otići s vlasti? Već i dosadašnji tok izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju pokazuje nasilnu prirodu režima koji više i ne pokušava da prikrije izborni
