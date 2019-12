Cela sledeća nedelja sunčana, ali ledena

Radio 021 pre 13 minuta | Weather2umbrella

Nedelja pred nama biće pretežno sunčana, ali ledena.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, uz dosta sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -5°C, maksimalna dnevna 0°C. Narednih dana suvo sa sunčanim intervalima i malo toplije, ali se u noćnim i jutarnjim časovima očekuje mraz. Do subote će biti pretežno sunčano. U utorak će biti nešto toplije, pa će minimalna temperatura biti -5, a maksimalna dnevna plus 4 stepena. U novogodišnjoj noći suvo i hladno, temperatura oko -3°C.