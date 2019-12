Pobeda naroda u Podgorici! Policija bacila suzavac na demonstrante, pa pobegla glavom bez obzira! (video)

Srbija danas pre 12 minuta

Širom Crne Gore nastavljaju se protesti zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti, a u podgoričkoj Zeti su zabeleženi i prvi incidenti.

Na kružnom toku ka aerodromu desetak mladića poteralo je policiju koja je potom bacila suzavac. Policajci su morali da se povuku. Ubrzo posle incidenta, policija je dobila pojačanje i krenula je u kontranapad. Saobraćaj je prekinut. Полиција у Зети губи битку. A post shared by Чојство (@cojstvo_srb) on Dec 29, 2019 at 10:28am PST Inače, građani su posekli bor i tako zaprečili put, zbog čega je intervenisala policija, a kada su počele da lete i kamenice jedan