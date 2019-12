Potraga za otmičarem se nastavlja, policija pozvala roditelje na oprez

Jugmedia pre 1 sat | RTS

Nastavlja se potraga za otmičarem Ninoslavom Jovanovićem, a policija sumnja da se on nalazi na području Niša i da je naoružan, rekao je danas direktor policije Vladimir Rebić. „Potraga traje, policija je okružila područje u kojem smatramo da se Ninoslav krije i ubeđeni smo da ćemo ga brzo pronaći. Nećemo povući policiju sa terena dok ga ne pronađemo i to je pitanje vremena“, rekao je Rebić za RTS i istakao da je na terenu 500 do 600 policajaca. RTS navodi da se