Danas umereno oblačno, ujutro mraz

Novi magazin pre 52 minuta | Beta

U Srbiji će danas posle slabog i umerenog mraza, i mestimične magle, biti umereno oblačno, na severu sa sunčanim periodima, a na jugu pre podne oblačno sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RMHZ).

Vetar će biti slab i umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura biće od minus šest do minus dva, najviša dnevna od minus jedan do dva stepena Celzijusa, a u Negotinskoj Krajini oko četiri stepena. U Beogradu će ujutro biti slab mraz i oblačno, a posle podne predviđa se postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus pet do minus tri, a najviša dnevna oko jedan stepen Celzijusa. Vremenske prilike će imati