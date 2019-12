Pucnjava u crkvi u Teksasu, dvoje mrtvih

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Najmanje dve osobe su poginule, a jedna je ranjena u crkvi u Vajt Setlmentu u Teksasu, javlja "Dalas njuz"

Najmanje dve osobe su poginule, a jedna je ranjena u crkvi u Vajt Setlmentu u Teksasu, javlja "Dalas njuz". Dve osobe umrle na licu mesta dok je treća u kritičnom stanju primljena u bolnicu, javlja Dalas njuz. Portparol vatrogasaca Majk Drivdal rekao je da je osumnjičeni napadač jedan od ovo troje ljudi. BREAKING: At least three people were shot inside a crowded church near Fort Worth, Texas, in a terrifying scene captured on video. https://t.co/kkTiFs4nQa— New