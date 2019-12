Prvi dan nove godine će početi vedro, ali ledeno

Radio 021 pre 6 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu će prvi dan 2020. godine početi vedrim i hladnim jutrom, dok će se tokom dana povećati oblačnost, ali će biti suvo.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -4°C, maksimalna dnevna 3°C. U četvrtak promenljivo oblačno, uz dosta sunčanih intervala, ali i dalje veoma hladno. Minimalna temperatura biće -3, maksimalna 5 stepeni Celzijusa. U petak maglovito. Najniža dnevna temperatura biće -5, maksimalna temperatura do 3°C. Za vikend neznatno toplije. U subotu će još biti sunčanih intervala, a temperatura će se kretati od -3 do plus 4. U nedelju tmurno.