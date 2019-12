Irak: Demonstranti nisu ušli u američku ambasadu, ambasador se vraća (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata | Sputnjik

Demonstranti u Iraku nisu uspeli da uđu u ambasadu SAD, nema planova o evakuaciji personala, a ambasador nije evakuisan iz zemlje, saopštio je Sputnjiku predstavnik Stejt departmenta.

„Američki službenici su bezbedni, niko nije ušao u ambasadu. Nema planova za evakuaciju ambasade. Američki ambasador u Iraku Met Tuler se nalazi na privatnom putovanju i nije tačno da je on evakuisan. On se vraća u ambasadu“, rekao je diplomata. Šef Pentagona Mark Esper je saopštio da će SAD poslati dodatne snage u Irak za čuvanje ambasade u Bagdadu. On je pozvao i iračke vlasti da ispune svoje obaveze u osiguranju bezbednosti američkih službenika. Podsetimo