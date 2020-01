Dramatičan početak nove godine u bih: Građane probudio zemljotres! Još dva potresa u kratkom vremenskom periodu (foto)

Kurir pre 1 sat

Jutros oko pola šest Bosnu i Hercegovina je pogodio zemljotres jačine 3,1 stepeni.

Epicentar je bio 86 kilometara zapadno od Sarajeva, na dubini od dva kilometra, javlja EMSC. minor #earthquake shakes Bosnia and Herzegovina 7 min ago. More info at: https://t.co/J6zFb5e8nn pic.twitter.com/vCLQxmf2iB — EMSC (@LastQuake) 01. јануар 2020. Drugi jačine 3,9 stepeni se desio oko 11 sati. Epicentar je bio 74 južno od Sarajeva, na dubini od osam kilometara. Treći potres je zabeležen u blizini Mostara. Jačina ovog zemljotresa je 3,9 stepeni po Rihteru.