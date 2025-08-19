Zelenski: Zapadne sile će odrediti bezbednosne garancije za Ukrajinu za 10 dana

Beta pre 1 sat

Zapadni saveznici Kijeva će odrediti bezbednosne garancije za Ukrajinu u roku od 10 dana kako bi sprečili dalje ruske napade u slučaju mirovnog sporazuma sa Moskvom, izjavio je u Vašingtonu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"O bezbednosnim garancijama će verovatno odlučivati naši partneri, a biće sve više i više detalja, jer će sve biti zapisano i formalizovano u roku od sedam do 10 dana", rekao je kasno sinoć Zelenski posle pregovora u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) i evropskim liderima.

Zelenski je dodao da je važno da SAD pošalju jasan signal da će biti među zemljama koje će pomagati, koordinirati i takođe učestvovati u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

"Mislim da je ovo veliki korak napred", dodao je Zelenski koji je naveo da je sa Trampom imao do sada "najbolje razgovore" u pokušaju da pronađu rešenje za rat u Ukrajini.

Nekoliko evropskih lidera bilo je prisutno u Vašingtonu kako bi podržali stav Kijeva. Među njima su francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia), britanski premijer Kir Starmer (Keir), finski predsednik Aleksander Stub (Alxeander Stubb), generalni sekretar NATO Mark Rute (Rutte) i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen).

